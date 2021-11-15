أخبار عاجلة

الأسد يعين 4 محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا -
40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض -
البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار نجران بطائرة مُسيَّرة -
الاتحاد يقترب من التجديد لـ "سعود عبد الحميد" -
تنسيق أمني يطيح بعصابة نصب واحتيال مالي في عدد من المناطق -
نقيب الممثلين: لن نمنح مطربي المهرجانات تصاريح إلا بموافقة هاني شاكر -
إسرائيل تخصص ميزانية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمكافحة العنف ضد المرأة -
الإطاحة بمواطن وثلاثة مقيمين قاموا بعمليات نصب واحتيال مالي في عدد من مناطق السعودية -
ثقافة قنا تناقش حقوق الطفل الدولية -
وزيرة الثقافة تشهد العرض المسرحي «سالب واحد» بالهناجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

غانا تتأهل للمرحلة النهائية بتصفيات بالفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف

Print
غانا تتأهل للمرحلة النهائية بتصفيات كأس العالم بالفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف غانا تتأهل للمرحلة النهائية بتصفيات بالفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تأهل منتخب غانا إلى المرحلة النهائية بتصفيات لكرة القدم، بعد فوزه الصعب على ضيفه منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد كيب كوست الرياضي، في إطار الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

سجل هدف غانا والمباراة الوحيد اللاعب أندري أبوفي الدقيقة 33 من ركلة جزاء، وشهدت المباراة مشاركة بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي رفقة منتخب جنوب إفريقيا، طوال الـ90 دقيقة زمن المباراة.

ورفع الفوز رصيد غانا إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، وهو نفس عدد النقاط لمنتخب جنوب إفريقيا، ولكن كفة من سجل أهداف أكثر رجحت الغاني بعدما تساوى الفريقان في فارق الأهداف.

وانضم المنتخب الغاني إلى كل من منتخبات ومالي والسنغال والمغرب والكونغو الديمقراطية المتأهلة للمرحلة النهائية حتى الآن.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة للمجموعة الثامنة، حقق منتخب السنغال الفوز على ضيفه منتخب الكونغو بهدفين نظيفين، سجلهما اللاعب إسماعيلا سار في الدقيقتين 14 و24.

ورفع منتخب السنغال -الذي كان ضمن التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات في وقت سابق- رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد المنتخب الكونغولي عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصري وجزائري ضمن صفقات برشلونة المقترحة في الشتاء

مصري وجزائري ضمن صفقات برشلونة المقترحة في الشتاء

فريال أشرف بطلة الكاراتية تصبح أول لاعبة مصرية تفوز بذهبية الأولمبياد والعالم فى عام واحد

فريال أشرف بطلة الكاراتية تصبح أول لاعبة مصرية تفوز بذهبية الأولمبياد والعالم فى عام واحد

إسعاد يونس: محاولات مستميتة للعودة إلى مصر لحضور عزاء سهير البابلي

إسعاد يونس: محاولات مستميتة للعودة إلى مصر لحضور عزاء سهير البابلي

برلمانية: السيسي حقق طفرة في العودة بمصر للقارة الإفريقية من جديد

برلمانية: السيسي حقق طفرة في العودة بمصر للقارة الإفريقية من جديد