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تأهل منتخب غانا إلى المرحلة النهائية بتصفيات كأس العالم لكرة القدم، بعد فوزه الصعب على ضيفه منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد كيب كوست الرياضي، في إطار الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

سجل هدف غانا والمباراة الوحيد اللاعب أندري أبوفي الدقيقة 33 من ركلة جزاء، وشهدت المباراة مشاركة بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي رفقة منتخب جنوب إفريقيا، طوال الـ90 دقيقة زمن المباراة.

ورفع الفوز رصيد غانا إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، وهو نفس عدد النقاط لمنتخب جنوب إفريقيا، ولكن كفة من سجل أهداف أكثر رجحت المنتخب الغاني بعدما تساوى الفريقان في فارق الأهداف.

وانضم المنتخب الغاني إلى كل من منتخبات مصر ومالي والسنغال والمغرب والكونغو الديمقراطية المتأهلة للمرحلة النهائية حتى الآن.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة للمجموعة الثامنة، حقق منتخب السنغال الفوز على ضيفه منتخب الكونغو بهدفين نظيفين، سجلهما اللاعب إسماعيلا سار في الدقيقتين 14 و24.

ورفع منتخب السنغال -الذي كان ضمن التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات في وقت سابق- رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد المنتخب الكونغولي عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.