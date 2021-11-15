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هاني سعيد ينتقد جهاز بسبب عبدالله السعيد

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هاني سعيد ينتقد جهاز المنتخب بسبب عبدالله السعيد هاني سعيد ينتقد جهاز بسبب عبدالله السعيد

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أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، استيائه الشديد، من إصابة عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، وتعامل المصري، وعدم إبلاغه بذلك.

وأصيب عبدالله السعيد في مباراة أنجولا، وأعلن النادي صباح اليوم عن ذلك، بعد المباراة بـ 48 ساعة.

وقال هاني سعيد في تصريحات تليفزيونية :«طبيعي أن نشعر بالحزن بسبب إصابة عبدالله السعيد، كان لابد وأن نكون على علم بإصابة عبدالله السعيد، لأنه عنصر هام جدًا في الفريق».

وأضاف«خرج السعيد، أمام أنجولا ولم نكن نعلم أنه بسبب الإصابة، لكن في النهاية علمنا بأن التغيير كان اضطراري».

وأشار: «حصلنا على معلومات بشأن إصابة عبدالله السعيد، أمس الأحد، بعد 48 ساعة من إصابته، وهذا لم يكن طبيعيًا، ولم نعاتب أحد في الجهاز الفني، لكنني سأتواصل مع وائل جمعة لأنه صديقي، خاصة وأنه كان غائب بسبب كورونا خلال الفترة الماضية».

وكشف: «الإصابة شد في الخلفية، ويبدو أنه لن يلحق بمواجهة المصري، ونتمنى أن يغيب عن هذه المباراة فقط، ويكون جاهز لما تبقى من المباريات».

المصرى اليوم

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