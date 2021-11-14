«أنا مسيحية وبحتفل بالمولد النبوي».. عايدة رياض تهاجم زكريا بطرس بشأن تصريحاته الأخيرة

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هاجمت الفنانة الكبيرة عايدة رياض الكاهن زكريا بطرس، بعد إثارة الأخير الجدل بشأن تصريحاته المسيئة للإسلام.

ونشرت «رياض» صورة للكاهن زكريا بطرس واضعة عليها علامة «إكس» عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة :«ارفض أي اساءة للدين الاسلامي فأنا احترمه جدا ومفيش حاجة هتقدر تعمل بينا فتنة ابدا».

وتابعت :«انا مسيحية وبحتفل بالمولد النبوي مع جيراني دايما وكلنا واحد وعمر ما كان في ولا هيبقي في اختلاف بينا.. الدين لله وحده.. إلا رسول الله».

عايدة رياض تهاجم زكريا بطرس

ومن المقرر أن تشارك الفنانة الكبيرة عايدة رياض، في الماراثون الرمضاني المقبل 2022، بمسلسل «ورد» ويشاركها البطولة: حنان مطاوع، نضال الشافعى، مى كساب، محمد عز، تيام مصطفى قمر، سارة الشامى، أحمد صيام، وهو تأليف فتحى الجندى وإخراج شادى أبوشادى.