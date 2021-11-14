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مستشار الموارد المائية بهيئة البيئة بأبو ظبي يوضح تجربة دولة الإمارات للتخفيف من التغير المناخي

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مستشار الموارد المائية بهيئة البيئة بأبو ظبي يوضح تجربة دولة الإمارات للتخفيف من التغير المناخي مستشار الموارد المائية بهيئة البيئة بأبو ظبي يوضح تجربة دولة الإمارات للتخفيف من التغير المناخي

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أكد الدكتور محمد داود الخبير الدولى ومستشار الموارد المائية بهيئة البيئة – أبوظبى، أن ظاهرة التغيرات المناخية تساهم في رفع حرارة الأرض وهو ما يؤدي إلى إختلال في الطقس فتحدث الحالات الحدية للطقس مثل زيادة معدلات الهطول المطري في فترات قصيرة ومسببة الفيضانات وحدوث الأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر وتداخل مياه البحر المالحة في الخزانات الجوفية الساحلية وحدوث فترات الجفاف الطويلة وزيادة سرعة الرياح.

وأشار داود، في تصريحات لــ«المصرى اليوم»، أن قضية التغير المناخى حظيت قضية التغير المناخى باهتمام بالغ ومبكر في دولة الإمارات، وقال: «في ضوء توافر المزيد من الأدلة والبراهين العلمية على الآثار والتداعيات، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لتغير المناخ على المستويين العالمي والمحلي، بدأت دولة الإمارات العمل بتركيز أكبر على الاستجابة لهذا التغير، تخفيفاً وتكيفاً. وقد تركزت الجهود التي قمنا بها في تلك المرحلة المبكرة على الاهتمام بتحسين صناعة النفط، والتخفيف من الانبعاثات في القطاع الصناعي عن طريق استخدام النظم والتقنيات الحديثة، والبدء باستخدام الغاز الطبيعي كوقود للمركبات، وتبني مفاهيم العمارة الخضراء، والتوعية وبناء القدرات، إضافة إلى الاهتمام بمصارف الانبعاثات كالتشجير وإنشاء الغابات الاصطناعية وحماية البيئة البحرية.وتطور هذا الاهتمام ليواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».

وذكر داود أن دولة الإمارات اتخذت سلسلة من التدابير للتخفيف من تغير المناخ والتكيف مع تأثيراته، من بينها تبني خيار المتجددة والنظيفة حيث يعتبر قطاع الطاقة هو أحد أهم القطاعات تأثيراً في تغير المناخ، ووفقاً للبيانات المتوفرة فإن مساهمة قطاع الطاقة، بما في ذلك إنتاج الكهرباء واستخراج وتكرير النفط وتحلية المياه والصناعات التحويلية والنقل، تمثل حوالي 80% من إجمالي الانبعاثات على المستوى الوطني. وجاء تبني خيار الطاقة المتجددة في عام 2006 في إطار سياسة تنويع مصادر الطاقة التي وجه بانتهاجها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ليمثل نقطة تحول مهمة في تعاطي دولة الإمارات مع مسألة الاستدامة بشكل عام، وتغير المناخ بشكل خاص.

المصرى اليوم

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