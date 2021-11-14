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«متاح للجميع».. متحدث المترو يعلن توفر لقاحات كورونا بـ11 محطة

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«متاح للجميع».. متحدث المترو يعلن توفر لقاحات كورونا بـ11 محطة «متاح للجميع».. متحدث المترو يعلن توفر لقاحات كورونا بـ11 محطة

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قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، إن توفير لقاحات كورونا في محطات المترو مبادرة قوية من وزارة الصحة، تمت بالتنسيق بين الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعاليم العالي والقائم بأعمال وزيرة الصحة، وكامل الوزير وزير النقل.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المُذاع عبر فضائية «النهار»، إلى أن إدارة المترو، قانت بعمل معاينة في المحطات المترو لتحديد بعض المحطات لوضع نقاط التطعيم ضد كورونا، موضحا أنه يمكن لأي شخص إلى اللقاح في تلك المحطات ولا يشترط أن يكون من مستقلي المترو.

وأشار إلى أن اليوم شهد تكدسًا في بدايته على نقاط التطعيم، لكن إدارة الأمن الداخلي تمكنت من تنظيم حركة المواطنين.

وكشف أنه تم تحديد بداية المحطات التبادلية، وهي ثلاثة «الشهداء والسادات والعتبة»، والأسبوع القادم الدفع بنقاط جديدة في محطات كثافة عالية، وهي «شبرا الخيمة، كلية الزراعة، روض الفرج، المرج الجديدة، حلوان، سعد زغلول، جمال عبدالناصر، والسيدة زينب».

المصرى اليوم

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