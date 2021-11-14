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الوزير لمنتقدي المناهج: نُقدم التعليم كما يجب أن يكون وليس كما يطلبه المستمعون

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الوزير لمنتقدي المناهج: نُقدم التعليم كما يجب أن يكون وليس كما يطلبه المستمعون الوزير لمنتقدي المناهج: نُقدم التعليم كما يجب أن يكون وليس كما يطلبه المستمعون

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أبدى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، دهشته من الهجوم على المناهج التعليمية الجديدة، قائلًا إنه «كان من الأجدر بالإعلام والسوشيال الميديا التحدث عن المناهج القديمة والتي كانت بعيدة كل البعد عن متطلبات العصر والولاد مبتتعلمش».

وأشار «شوقي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إلى أنهم «يقدمون منظومة متكاملة من كتب ومصادر تعلم تغني الناس عن كل ما يشتكون منه ومجانا مثل حصص ، ومنصات تعليمية».

وأضاف: «في حاجات غريبة بتحصل بنجيب ناس تعيط على اليوتيوب، وبنستغل الأطفال»، لافتا إلى أن مناهج مصر في الأربعينات كانت أكثر صعوبة، معلقا: «نتحدى من يتحدث عن وجود حشو ومط بالمناهج وجها وجها ألا يتحدث هذا الكلام، ويتحدث كلام موضوعي وعلمي».

وأشار إلى أن «السوشيال ميديا ليست المكان الأمثل للتحدث عن قضية أكاديمية»، مؤكدًا «أننا نُقدم التعليم كما يجب أن يكون وليس كما يطلبه المستمعون».

المصرى اليوم

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