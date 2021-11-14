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إحالة مسؤولي مركز شباب بني ماضي للتحقيق في بنى سويف

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إحالة مسؤولي مركز شباب بني ماضي للتحقيق في بنى سويف إحالة مسؤولي مركز شباب بني ماضي للتحقيق في بنى سويف

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قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إنه بشأن الشكوى التي تم رصدها، ويتضرر فيها بعض الأهالي من وجود زجاج مكسور داخل أرضية الملعب وقمامة بمركز شباب بني ماضي التابع لمركز ومدينة ببا، التي كلف بشأنها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، الإدارة العامة للمتابعة بسرعة المعاينة لاتخاذ الإجراء القانوني للمناسب والحلولة المناسب لعدم تكرار مثل تلك المشكلات التي تؤثر على مستوى الخدمات الحيوية.


وأضاف أن اللجنة الميدانية المختصة بالإدارة انتقلت لمعاينة محل الشكوى على الطبيعة، تحت إشراف مباشر من أشرف حماد مدير عام المتابعة، الذي أوضح في التقرير الذي عرضه على المحافظ، أن اللجنة وجدت مركز الشباب مغلقاً في تمام الساعة 3 عصرا، وتم تحرير محضر بذلك، وبمعاينة الموقع تلاحظ عدم وجود قمامة أو أشياء متناثرة كما جاء بالشكوى.

ووجه المحافظ بإحالة مسؤولي المركز للتحقيق بشأن غلق المركز وعدم الالتزام بأوقات العمل الرسمية، مع تكليف التفتيش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضة بالمرور على مراكز الشباب بدائرة المحافظة، مع إعداد تقرير مفصل عن نتائج الجدل الميداني في هذا الشأن.

المصرى اليوم

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