سيد عبد الحفيظ يوضح موقف الأهلي من رحيل معلول وديانج

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كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي العديد من تفاصيل المعسكر الذي سينظمه الفريق في الإمارات، كما تحدث عن عروض الاحتراف التي تنهال على اللاعبين والاستعداد لمونديال الأندية.

وقال عبدالحفيظ إنه ن جاء إلى الإمارات بهدف ترتيب معسكر سيخوضه الفريق أثناء التوقف الخاص ببطولة كأس العالم العربي في قطر ديسمبر المقبل.

وأوضح عبدالحفيظ في تصريحاته لـDo SPORT: «وجودنا هنا أنا وأمير (توفيق) من أجل الترتيب للمعسكر.. إن شاء الرحمن يكون خلال الأسبوع الأول أو الثاني من ديسمبر».

وتابع: «كنا في جولة اليوم من أجل التعرف على الفنادق والملاعب.. اخترنا مكان الإقامة المناسب للفريق وملعب للتدريب قريب منه».

وأضاف: «الهدف من المعسكر أننا سنكون في فترة تواجد اللاعبين مع المنتخب.. أثناء بطولة كأس العرب في الدوحة وسنستغل الفرصة لخوض معسكر هنا».

وواصل: «سنخوض مباريات ودية ربما مباراتين أو ثلاثة وربما دورة مجمعة.. هذا ما نقوم بالترتيب له بالأيام القادمة بإذن الله.. حتى إذا كان هناك دورة ستكون 3 مباريات وإن لم تكن دورة سنلعب مباراتين أو ثلاثة على الأكثر».

وعلق عبدالحفيظ، على التقارير التي تحدثت عن عروض احتراف مقدمة لنجوم الفريق، وأكد أن الأمر في النهاية مرتبط بمصلحة الفريق.

وقال عبدالحفيظ: «هناك الكثير من الحديث بالطبع عن ديانغ ومعلول والعروض والشناوي وأفشة، ومجموعة من اللاعبين مثل محمد شريف وأكرم وأعتقد أن هذا سابق لأوانه بعض الشيء».

وتابع: «ليس لدينا أي شيء رسمي بشكل قاطع في الوقت الحالي، لكن كما أقول دائما إذا كان هناك شيئا جيدا وعرضا يناسب النادي واللاعب سندرسه».

وأضاف: «ونعرضه على المدير الفني على لجنة التخطيط والمشرف على الكرة وبعد ذلك نتخذ القرار الذي يناسب النادي».

وتابع: «لكن طبعا في الأول والآخر نبحث عن تقوية الفريق والتواجد في كل البطولات القارية والمحلية بشكل قوي جدا».

واعتبر أنه في النهاية فإن الفيصل هو «ما إذا كان هذا الأمر يتناسب مع النادي وجيد سنناقشه.. إذا كان هناك احتياج للفريق بشكل كبير فالأولوية لاحتياجات الفريق».