مران الإسماعيلي..تقسيمة قوية بين اللاعبين..وجلسة تعارف مع براون

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قاد الأرجنتينى خوان براون مدرب الإسماعيلى الجديد، المران الأول له مع الفريق اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الزمالك، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد المدرب الجديد وجهازه المعاون في مران اليوم، والذى اشتمل على جانب بدني من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

وحرص الأرجنتينى خوان براون، على اقامة اجتماع تعارف مع اللاعبين، وذلك قبيل انطلاق المران، كما تحدث مع اللاعبين لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية في التحرك وبناء الهجمات بالشق الهجومي.

المران شهد حضور كل من محمد أسامة أبوالعلا ووليد شعيب ونانسي القاضي أعضاء مجلس الإدارة بجانب حماده المصرى ومحمود حسن وأشرف خضر أعضاء اللجنة الفنية.

المران اختتم بتقسيمة وسط حالة كبيرة من الإصرار على بذل قصارى جهدهم لنيل ثقة المدرب الجديد.