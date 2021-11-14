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كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تلقيه اتصالات من جانب الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني الأول حول الحالة الطبية لقائد بيراميدز عبدالله السعيد بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة أنجولا الأخيرة.

أوضح المنيري للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز أن طبيب المنتخب أبلغه أن عبدالله السعيد خرج بين شوطي المباراة مصابا بعدما أحس ببعض الآلام في العضلة الخلفية وفضل جهاز المنتخب استبداله خوفا من تفاقم الإصابة.

وشعر عبدالله السعيد بالآلام في الخلفية عند الدقيقة ٣٠ من انطلاق مباراة أنجولا ولكنه تحامل على نفسه حتى نهاية الشوط الأول، وبين الشوطين أبلغ الطبيب الجهاز الفني باستحالة إكمال السعيد للمباراة حتى لا تتفاقم إصابته.

أشار إلى أن الجهاز الطبي للمنتخب عقب عودة البعثة من أنجولا أخضع عبدالله السعيد لأشعة وفحوصات طبية شاملة أثبتت إصابته بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية وبالتالي خروجه من معسكر المنتخب وغيابه عن مباراة الجولة الأخيرة لتصفيات المونديال أمام الجابون يوم الثلاثاء المقبل.

أشار المنيري إلى أن السعيد سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مع الجهاز الطبي بنادي بيراميدز من أجل تجهيزه للمواجهات المقبلة حيث سيغيب لبعض الوقت لحين التعافي من الإصابة القوية.

من جانبه، أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، ضيقه الشديد من عدم تواصل إدارة المنتخب مع إدارة بيراميدز بشأن موقف إصابة عبدالله السعيد منذ حدوثها والانتظار لأكثر من ٤٨ ساعة بعدها لإبلاغ النادي خلال الساعات الماضية.

شدد المدير الرياضي على أن لاعبي بيراميدز هم تحت أمر المنتخبات الوطنية ولكن في نفس الوقت يجب إخطار الأندية أولا بأول بتطورات الحالة الصحية والطبية للاعبيهم الدوليين لترتيب الأمور في ظل الارتباطات المحلية والقارية للفريق في المرحلة المقبلة.