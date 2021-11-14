المدعي العام العسكري يطالب بوقف ترشُّح سيف الإسلام القذافي و"حفتر" لانتخابات رئاسة ليبيا

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"غرودة" بيَّن أنهما لم يمتثلا للتحقيق

طالب وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري في ليبيا محمد غرودة اليوم الأحد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بوقف السير في ترشُّح سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر لرئاسة ليبيا إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما أُسند إليهما من وقائع.

وأورد "غرودة" في رسالة للمفوضية قضايا عدة مرفوعة بحق خليفة حفتر، محمِّلاً إياها المسؤولية القانونية في حال مخالفة هذا الطلب، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقدَّم سيف الإسلام القذافي، المطلوب لدى مكتب النائب العام الليبي ومحكمة الجنايات الدولية، صباح اليوم ملف ترشُّحه لرئاسة ليبيا من مقر المفوضية في مدينة سبها.

وسحبت المفوضية خبر تقديم أوراق ترشُّح سيف الإسلام للرئاسة من على صفحتها في "فيسبوك" بعد أقل من ساعة على نشره دون ذكر الأسباب.

ولم يقدِّم خليفة حفتر ملف ترشُّحه بعد في ظل توقعات تشير إلى نيته الترشح للرئاسة.