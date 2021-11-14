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احتفل فريق عمل مسلسل «نقل عام»، الأحد، بعيد ميلاد الفنانة سوسن بدر الـ64، وذلك ضمن اجواء تصوير المسلسل .

ونشرت «سوسن» الفيديو عبر «إنستجرام» قائلة: «شكراً فريق عمل مسلسل نقل عام على الاحتفال الجميل كل سنة وكل الناس بخير»

وانهالت التعليق على فيديو عيد ميلاد الفنانة سوسن بدر، حيث هنأها عدد كبير من محبيها بمناسبة عيد ميلادها.

مسلسل «نقل عام» بطولة الفنان محمود حميدة وسوسن بدر ودينا وميرهان حسين وريم البارودي وعدد كبير من الفنانين ومن إخراج عادل أديب .

وعرض مؤخرا للفنانة سوسن بدر مسلسل «السيدة زينب» ويشاركها البطولة كل من محمود عبدالمغنى، رانيا منصور، دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق، فراس سعيد، سامى مغاورى، أشرف عبدالغفور، حسام داغر وآخرين، سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

وتدور أحداث مسلسل «السيدة زينب»، حول منطقة السيدة زينب العريقة بالقاهرة، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا من تلك المنطقة في إطار اجتماعى، وسوف يذاع «أوف سيزون» على إحدى القنوات الفضائية.

وعرض للفنانة سوسن بدر مؤخرا حكاية «اللى خلف مامتش» من مسلسل «زى القمر»، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد شفيق، وتعرضت سوسن بدر خلال الأحداث للظلم بعد وفاة زوجها من قبل شقيقه، الذي استولى على مصدر رزقها الوحيد ويحاول السيطرة على الميراث، فتحاول بكل الطرق استرداد حقها وحق بناتها من عمهم.

وتستعد سوسن بدر خلال الفترة المقبلة لعرض مسلسل «البحث عن علا» حيث تجسد شخصية «سهير» والدة «علا عبدالصبور»، التي تقدمها الفنانة هند صبري في المسلسل، بعد 10 سنوات من «عايزة أتجوز».