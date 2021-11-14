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.. "هيئة الدواء" تعلن بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري كوفي فاكس ضد كورونا

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مصر.. "هيئة الدواء" تعلن بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري كوفي فاكس ضد كورونا .. "هيئة الدواء" تعلن بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري كوفي فاكس ضد كورونا
ثمرة تعاون بين المركز القومي للبحوث وشركة فاكسين فالي

مصر..

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري كوفي فاكس المضاد لفيروس كورونا، جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم للإعلان عن بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري "كوفي فاكس" المضاد لفيروس كورونا، والذي انعقد اليوم بالمركز القومي للبحوث؛ طبقًا لـ"بوابة الأهرام".

وأكدت الهيئة أن اللقاح هو ثمرة تعاون بين المركز القومي للبحوث وشركة فاكسين فالي، وأنه لا يوجد ما يمنع من جهة الهيئة في بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري، وذلك بعد انتهاء التجارب ما قبل السريرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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