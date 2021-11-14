ثمن القطرة الواحدة 130 دولار .. لماذا سعر سم العقرب الأغلى فى العالم ؟

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فى الوقت الذى يخشى الكثير الاقتراب من العقرب خوفا من لدغته السامة ، إلا أنه قد لا يعلم البعض أن سم العقرب الذي ينتمي لفصيلة تسمى بـ«مطارد الموت»، أغلى سائل في العالم ، ويبلغ ثمن الجالون الواحد منه 39 مليون دولار (الجالون يساوي حوالي 3.8 لتر) ، أي أن الحصول على قطرة واحد ستكلفك 130 دولاراً.

وأرجع محمد أبو عامر متخصص الفيروسات بجامعة المنوفية فى تصريحات ل"المصرى اليوم" ، أن السعر الباهظ لسم العقرب يعود إلى صعوبة الحصول على العقارب نفسها، وعملية استخلاص السم منها ، إذ يمكن الحصول على ميليجرام واحد فقط من كل عقرب ، مشيرا أن سمه يستخدم فى تطوير عدد من الأدوية لعلاج امراض المناعة الذاتية و السرطان و كمسكن قوي للألم .

وأوضح عامر أن الأبحاث المتعلقة بسم العقرب بطيئة نوعا ما ، لكنها واعدة للغاية لدرجة أن بعض الشركات صنعت روبوت مهمته استخلاص سم العقرب من غير ما يؤذي أو يموت العقرب نفسه .