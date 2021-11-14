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"الزعاق": هذه الأيام ينتهي موسم الغوص على مغارات اللؤلؤ لأسباب عدة

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"الزعاق": هذه الأيام ينتهي موسم الغوص على مغارات اللؤلؤ لأسباب عدة "الزعاق": هذه الأيام ينتهي موسم الغوص على مغارات اللؤلؤ لأسباب عدة
قال: بدايته تُسمّى الدشة وتكون في أبريل ونهايته موسم القفال في نوفمبر

قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، إنه خلال هذه الأيام ينتهي موسم الغوص على مغارات اللؤلؤ بسبب انتشار الأسماك المفترسة القرش والقنديل، وهيجان مياه البحر بالخليج العربي وبحر عُمان وبحر العرب، وثالث الأسباب هو برودة المياه في قعر البحر.

وأضاف الزعاق، في تغريدة عبر حسابه بتويتر، أن أماكن وجود اللؤلؤ تُسمّى الهير وجمعها هيرات، وبعض اللؤلؤ يُوجد داخل غيران البحر، ولذلك تُسمّى مغارات اللؤلؤ كناية عن الغوص.

وتابع، بداية موسم الغوص تُسمّى الدشة، وعادة تكون في شهر أبريل، ونهاية موسم الغوص تُسمّى القفال، وعادة ما تكون في شهر نوفمبر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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