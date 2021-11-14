بعد إصابة 80 شخصا.. كيف نتعامل مع لدغات العقارب؟

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى أسوان الجامعي مساء أمس استقبال 80 حالة لدغات عقارب وثعابين بعد سقوط الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها محافظة أسوان بسبب موجة من الطقس السيء والأمطار التي تحولت لسيول.

أوضح الدكتور محمد أبوعامر متخصص الفيروسات بجامعة المنوفية أنه من المعروف أن العقارب في الشتاء تبحث عن مكان دافئ ومظلم للقيام ببيات شتوى وعندما تعرضت مدينة أسوان للسيول والأمطار الشديدة جرفتها من مكانها ودخلت البيوت.

وقال عامر في تصريحات لـ«المصري اليوم» إنه يوجد عدة أساليب لحماية بيتك من دخول العقارب مثل استخدام الشيح وزيت اللافندر أو زيت النعناع وزيت القرفة وترش منه في بيتك من الداخل والخارج، لأن العقارب تكره هذه الروائح بجانب سد الشقوق والثقوب الموجودة في الأبواب والشبابيك على وجه السرعة.

وحذر عامر من السير حافي القدمين في حالة وجود برك مياه ناتجة عن السيول والأمطار، أو يلعب فيها الأطفال لأنه بيولوجياَ طبيعة العقارب وتكوين أجسادها بتسمح لها أن تغمر نفسها تماماَ في الماء لمدة 48 ساعة وتظل حية دون أدنى ضرر لها وتمثل تهديد خطير للموجودين في المناطق المتضررة.

ونصح الدكتور محمد أبوعامر متخصص الفيروسات باتخاذ عدة خطوات في حالة حدوث لدغات من العقرب، أولها تهدئة المصاب ومنعه من التوتر أو الانفعال حتى لا يتأُثر نبضه وتنفسه ومنعا لانتشار السم في جسمه، وغسل مكان اللدغة بماء بارد وصابون والابتعاد عن هرشها وربطها بشاش أعلى مكان اللدغة مباشرة ببضعة سنتيمترات قليلة لمنع انتشار السم بالجسم، بشرط أن تكون الربطة خفيفه ولا تمنع وصول الدم للعضو الذي تعرض للدغة العقرب .

وشدد عامر على ضرورة نقل المصاب فورا إلى المستشفى عند ظهور ورم أو حساسية في أي مكان آخر غير مكان اللسعة في جسم المصاب، اللي لازم ياخد فورا جرعة من عقار Antihistamine بصورة مؤقتة حتى يصل إلى المستشفى، لأنه هذه الحالة قاتلة ومن الممكن أن يحتاج إلى الادرينالين Adrenaline فوراَ وبصورة سريعة.

وفى حال عدم وجود مستشفى قريبة من المصاب نصح عامر بالذهاب إلى أقرب طبيب بشرى،وهو يستطيع التعامل مع اللدغة منعا لحدوث تلوث أو التسبب في أي مضاعفات خطيرة، والأمصال المضاده للدغات العقارب موجوده متوفرة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المصرية.