«شرفتيني» .. سهير المرشدي توجه رسالة إلى حنان مطاوع وتعلق على أزمة «المومس الفاضلة»

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وجهت الفنانة سهير المرشدي، رسالة لابنتها الفنانة حنان مطاوع، على الهواء خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو أديب أمس قائلة: «أنتي شرفتيني ياحبيبتي ودايما هتشرفيني».

وعلقت الفنانة سهير المرشدي، عن أزمة مسرحية «المومس الفاضلة»، للفنانة إلهام شاهين وتقدم أحد النواب بطلب إحاطة عنها: «لابد أن نسمي الأشياء بمسمياتها».

وأضافت «المرشدي»، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج :«هناك مسميات معروفة وواخدة جواز سفر مينفعش ندفن رأسنا».

وأوضحت: «المسميات تصمد أمام الزمن، وكلمة المومس تعبير ورد في المعلقات وليس اختراع العصر الحالي»، وتابعت: «الحق لازم يتقال، والحقيقة لازم تتعاش».

من ناحية أخرى تحدثت حنان مطاوع عن أن بيتها يكون مشتعلا بحرب بسبب تشجيع زوجها للنادي الأهلي، وتشجيع والدتها نادي الزمالك، أما هي فتشجع المنتخب الوطني

وتابعت حنان مطاوع خلال استضافتها في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، متحدثة عن شخصيتها: «أنا قمّاصة ومبعديش بس عاقلة في حاجات تانية،أنا إنسانة عادي».

وأضافت: «أكيد في حاجات لازم تعديها، وكل ما تنضج وتثق أكتر في شريكك، ويبقى في لغة حوار وعشرة أكتر ده بيهذب».

وتابعت: «مفيش حاجة بتختفي، هو حقه إن أنا أهذب من نفسي، والحاجات اللي مش عاجباه أقاومها عشان هو شريكي وحقه إن أنا أسعده أو أجتهد».