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«شرفتيني» .. سهير المرشدي توجه رسالة إلى حنان مطاوع وتعلق على أزمة «المومس الفاضلة»

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«شرفتيني» .. سهير المرشدي توجه رسالة إلى حنان مطاوع وتعلق على أزمة «المومس الفاضلة» «شرفتيني» .. سهير المرشدي توجه رسالة إلى حنان مطاوع وتعلق على أزمة «المومس الفاضلة»

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وجهت الفنانة سهير المرشدي، رسالة لابنتها الفنانة حنان مطاوع، على الهواء خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو أديب أمس قائلة: «أنتي شرفتيني ياحبيبتي ودايما هتشرفيني».

وعلقت الفنانة سهير المرشدي، عن أزمة مسرحية «المومس الفاضلة»، للفنانة إلهام شاهين وتقدم أحد النواب بطلب إحاطة عنها: «لابد أن نسمي الأشياء بمسمياتها».

وأضافت «المرشدي»، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج :«هناك مسميات معروفة وواخدة جواز سفر مينفعش ندفن رأسنا».

وأوضحت: «المسميات تصمد أمام الزمن، وكلمة المومس تعبير ورد في المعلقات وليس اختراع العصر الحالي»، وتابعت: «الحق لازم يتقال، والحقيقة لازم تتعاش».

من ناحية أخرى تحدثت حنان مطاوع عن أن بيتها يكون مشتعلا بحرب بسبب تشجيع زوجها للنادي الأهلي، وتشجيع والدتها نادي ، أما هي فتشجع الوطني

وتابعت حنان مطاوع خلال استضافتها في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC ، متحدثة عن شخصيتها: «أنا قمّاصة ومبعديش بس عاقلة في حاجات تانية،أنا إنسانة عادي».

وأضافت: «أكيد في حاجات لازم تعديها، وكل ما تنضج وتثق أكتر في شريكك، ويبقى في لغة حوار وعشرة أكتر ده بيهذب».

وتابعت: «مفيش حاجة بتختفي، هو حقه إن أنا أهذب من نفسي، والحاجات اللي مش عاجباه أقاومها عشان هو شريكي وحقه إن أنا أسعده أو أجتهد».

المصرى اليوم

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