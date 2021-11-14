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.. هلع في أسوان بسبب انتشار العقارب السامّة في الشوارع ووفيات ومئات المصابين

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مصر.. هلع في أسوان بسبب انتشار العقارب السامّة في الشوارع ووفيات ومئات المصابين .. هلع في أسوان بسبب انتشار العقارب السامّة في الشوارع ووفيات ومئات المصابين
جرفتها السيول من أوكارها في الجبال والتلال المحيطة بالمدينة

مصر.. هلع في أسوان بسبب انتشار العقارب السامّة في الشوارع ووفيات ومئات المصابين

انتشرت العقارب السامّة التي جرفتها السيول في شوارع مدينة أسوان- جنوبي ، وأُصيب الأهالي بحالةٍ من الخوف والهلع، بعد أن قتلت العقارب عدة أشخاص وأصابت المئات.

حسب بيانات وزارة الصحة المصرية، قتلت العقارب 3 أشخاص، وبلغ عدد المصابين المعلن عنهم 450 شخصاً.

وتجرف السيول والرياح العقارب والأفاعي من أوكارها في الجبال والتلال المحيطة بالمدينة؛ ما يتسبب في ردة فعل عنيفة لها.

مسؤول في وزارة الصحة المصرية، قال، إنها وفّرت جرعات إضافية من الأمصال، ومضادات التسمّم في المستشفيات الواقعة داخل المدينة، وفي المراكز الصحية في القرى حولها.

وأصدرت السلطات توجيهات للمواطنين بعدم الخروج من منازلهم، وتجنب الطرقات التي توجد فيها أشجار، حيث أدّت الرياح إلى تساقط بعضها.

وتستوطن عدة أنواع من العقارب والأفاعي الخطيرة، المناطق الجبلية والصحراوية القريبة من المدينة، خاصة العقارب عريضة الذيل، التي تعد واحدة من أكثر أنواع العقارب فتكاً في العالم.

ويمكن للدغة واحدة من هذا النوع من العقارب ضخ كمية كافية من السم، لقتل إنسان بالغ خلال أقل من ساعة.

ويمكن أن تتطوّر أعراض التسمّم بشكلٍ سريع للدغة هذا النوع من العقارب لتشمل، صعوبة التنفس، ارتعاشاً عضلياً، وحركات غير معتادة في الرأس.

ويتجه الأطباء إلى استخدام الأمصال المضادة لسموم العقارب بمجرد التعرُّف على وجود اللدغة، وقبل بداية ظهور أيّ أعراضٍ لتجنب تصاعد الحالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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