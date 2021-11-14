أمطار وشبورة وعواصف .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم إلى الجمعة 19 نوفمبر

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استمرت أمس السبت حتى ساعة متأخرة تكون السحب الرعدية في الصحراء الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة كما يصاحبها الهواء الهابط الذي يعمل على إثارة الرمال على المناطق المحيطة والقريبة من تأثير السحب. ومازالت الأقصر تحت تأثير عاصفة ترابية وانخفضت الرؤية الأفقية على إثرها حيث وصلت إلى 200 متر.

- فيديو من الامطار الغزيرة الرعدية والعواصف على أسوان والاقصر -

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من غداً الأحد 14 نوفمبر إلى الجمعة 19 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره حتى الصباح الباكر على كل الأنحاء.

وفيما يلي حالة وأخبار الطقس خلال الأيام القادمة:

- يوم الأحد: تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5-7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وأقصى جنوب الصعيد (مطروح- السلوم- اسوان- ابوسمبل) على فترات متقطعة 30% تقريباً، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر( حلايب- شلاتين- مرسى علم) على فترات متقطعة 50% تقريباً.

- يوم الاثنين: تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5-7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً الأحد 14 نوفمبر إلى الجمعة 19 نوفمبر 2021

- الأحد 14 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 31 درجة والصغرى 20 درجة.

- الاثنين 15 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 28 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 20 درجة.

- الثلاثاء 16 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 28 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 30 درجة والصغرى 20 درجة.

- الأربعاء 17 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 20 درجة.

- الخميس 18 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 25 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 20 درجة.

- الجمعة 19 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 20 درجة.