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يرى علاء نبيل المدرب العام المنتخب الوطني الأسبق، أن وضع المنتخب الأول، غير مطئمن، وذلك بعد الأداء الذي ظهر عليه لاعبي المنتخب في مباراة أنجولا الماضية.

وقال علاء نبيل في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس2» :«وضع المنتخب الوطني غير مطمئن، وأنا قلقان في المباريات المقبلة، وذلك الاداء الذي ظهر عليه لاعبي المنتخب في مباراة أنجولا الماضية، خاصة في ظل اختيارات البرتغالي كارلوس كيروش، الغريبة، لقائمة المنتخب».

وأضاف :«في المعسكر الأول للمنتخب، المدرب البرتغالي عمل (لقطة) باستبعاد محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، من مباراتي ليبيا، وعمل لقطة أخرى في المعسكر الحالي باستبعاد طارق حامد وأحمد سيد زيزو مع عودة شريف وأفشة، كما ضم أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي ومروان حمدي، مهاجم سموحة».

وأكمل :«من الواضح أن المدير الفني (بتاع شو)، المدرب ضم أحمد ياسين، وهو غير مقيد في القائمة الأولوية للبطولة العربية، ولم يشارك في مباراة انجولا،ب عد غياب الونش، فلماذا انضم للمنتخب؟».

وتابع :«من الأفضل أن يعطي المدير الفني الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء، في مباراة الجابون المقبلة، خاصة بعد ضمان الصعود للمرحلة الأخيرة من التصفيات».

يُذكر أن منتخب مصر تعادل مع أنجولا 2- 2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وسوف يلتقي المنتخب مع الجابون، الثلاثاء المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الاخيرة من التصفيات.

وضمن المنتخب الوطني التأهل إلى المرحلة الفاصلة من تصفيات المونديال بعد احتلاله صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة بفارق 4 نقاط عن منتخب الجاوبن صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط