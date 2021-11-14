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رضا عبدالعال لاتحاد الكرة : كيروش لازم يمشي قبل هذه الكارثة

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رضا عبدالعال لاتحاد الكرة : كيروش لازم يمشي قبل هذه الكارثة رضا عبدالعال لاتحاد الكرة : كيروش لازم يمشي قبل هذه الكارثة

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وجه رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، العديد من الانتقادات إلى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عقب التعادل بالأمس أمام الأنجولي بهدفين لمثليهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 .

وقال عبدالعال في تصريحات لبرنامج «البريمو»: «كيروش لم يقدم أوراق اعتماده منذ توليه تدريب الفراعنة، فالتأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات لا يُعد إنجازاً تاريخياً، كما أن الفوز على ليبيا ذهاباً وإياباً، أمر طبيعي».

وأضاف :«لابد من رحيل كارلوس كيروش عن تدريب المنتخب الوطني، قبل الدخول في المباراة الفاصلة الحاسمة للتأهل إلى مونديال قطر 2022 لتفادي حدوث كارثة في حلم المونديال».

المصرى اليوم

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