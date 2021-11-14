أخبار عاجلة

عون : نتطلع لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل -
«الصحة» تكشف استعداداتها لموجة الطقس السيئ بالمحافظات -
نبيلة مكرم: مرت علينا لحظات عصيبة بسبب أزمة العالقين ووفيات كورونا -
ضبط مواد مخدرة بـ 3.5 مليون جنيه بحوزة تشكيل عصابي في الإسماعيلية -
هند سعيد صالح تنتقد المدافعين عن مغنيي المهرجانات: «هو عند في هانى شاكر وخلاص؟» -
تعليق الدراسة في المدارس والمعاهد الأزهرية لسوء الأحوال الجوية غدا -
محافظ كفر الشيخ يكرم أسرة الشهداء والمصابين -
رفض فلسطيني ودولي للمساعي البريطانية ضد حماس -
الصحة: لقاح «فايزر» الوحيد المصرح للأطفال في سن 15 عامًا -
بريطانيا تسجل 40941 إصابة و150 وفاة جديدة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«زى النهارده» وفاة على مبارك.. رائد التعليم في 14 نوفمبر 1893

Print
«زى النهارده» وفاة على مبارك.. رائد التعليم في مصر 14 نوفمبر 1893 «زى النهارده» وفاة على مبارك.. رائد التعليم في 14 نوفمبر 1893

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يطلق عليه المؤرخون لقب أبوالتعليم، وهو مولود في 1824م بقرية برنبال الجديدة بمركز دكرنس بالدقهلية في 1824 وتلقى تعليمه الأساسى بكتّاب القرية وحفظ القرآن، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، وأدى تفوقه في التعليم الابتدائى لاختياره للتعلم بمدرسة قصر العينى التجهيزية، ثم انتقل للمدرسة التجهيزية بأبوزعبل لثلاث سنوات وفى 1839 اختير مع مجموعة من المتفوقين للالتحاق بمدرسة المهندسخانة في بولاق لخمس سنوات، ودرس الجبر والهندسة والطبيعة والكيمياء والمعادن والجيولوجيا والفلك، ومساحة الأراضى والطبوغرافيا وتخرج في 1844 أول دفعته، وسافر في 1844 لفرنسا ضمن بعثة دراسية، وعندما تولى عباس باشا حكم لم يلق منه التقدير والاهتمام الذي يليق به بل وعزله من مناصبه، وعندما تولى الخديو إسماعيل حكم مصر في 1863 استدعاه وألحقه بحاشيته،وعهد إليه بقيادة مشروعه المعمارى العمرانى، بإعادة تنظيم القاهرة على نمط حديث بإنشاء الميادين، وإقامة المبانى والعمائر وإمداد القاهرة بالمياه وإضاءتها بالغاز، ولا يزال هذا التخطيط باقيًاحتى الآن بوسط القاهرة،شاهدًا على براعة مبارك وحسن تخطيطه،ثم عينه ناظرًاللمعارف والأشغال ثم عهد إليه بنظارة عموم الأوقاف، ومن أعمال مبارك إنشاؤه لمدرسة دار العلوم في 1872 وتأسيسه دار الكتب في 1870 ومجلة «روضة المدارس» وفى 1866أصدر الخديو قرارًا بتعيينه وكيلًا عامًا لديوان المدارس، مع بقائه ناظرًا على القناطر الخيرية، وأصدر لائحة لإصلاح التعليم عُرفت بلائحة رجب عام 1868 ثم ضم إليه الخديو ديوان الأشغال العمومية وإدارة السكك الحديدية، والإشراف على حفل افتتاح قناة السويس وكان آخر مناصبه نظارة المعارف واستقال منها في 1891 وتوفى «زى النهارده» في 14 نوفمبر 1893.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الصحة: لقاح «فايزر» الوحيد المصرح للأطفال في سن 15 عامًا

الصحة: لقاح «فايزر» الوحيد المصرح للأطفال في سن 15 عامًا

أحمد رفعت يفوز بجائزة الأفضل في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز

أحمد رفعت يفوز بجائزة الأفضل في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز

«ليست بديلة عن اللقاحات».. مستشار الرئيس يعلن تصنيع أدوية كورونا في مصر

«ليست بديلة عن اللقاحات».. مستشار الرئيس يعلن تصنيع أدوية كورونا في مصر

«ربنا كرمنا».. مستشار الرئيس يعلن بشرى سارة بشأن نسب وفيات كورونا في مصر

«ربنا كرمنا».. مستشار الرئيس يعلن بشرى سارة بشأن نسب وفيات كورونا في مصر