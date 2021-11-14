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يطلق عليه المؤرخون لقب أبوالتعليم، وهو مولود في 1824م بقرية برنبال الجديدة بمركز دكرنس بالدقهلية في 1824 وتلقى تعليمه الأساسى بكتّاب القرية وحفظ القرآن، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، وأدى تفوقه في التعليم الابتدائى لاختياره للتعلم بمدرسة قصر العينى التجهيزية، ثم انتقل للمدرسة التجهيزية بأبوزعبل لثلاث سنوات وفى 1839 اختير مع مجموعة من المتفوقين للالتحاق بمدرسة المهندسخانة في بولاق لخمس سنوات، ودرس الجبر والهندسة والطبيعة والكيمياء والمعادن والجيولوجيا والفلك، ومساحة الأراضى والطبوغرافيا وتخرج في 1844 أول دفعته، وسافر في 1844 لفرنسا ضمن بعثة دراسية، وعندما تولى عباس باشا حكم مصر لم يلق منه التقدير والاهتمام الذي يليق به بل وعزله من مناصبه، وعندما تولى الخديو إسماعيل حكم مصر في 1863 استدعاه وألحقه بحاشيته،وعهد إليه بقيادة مشروعه المعمارى العمرانى، بإعادة تنظيم القاهرة على نمط حديث بإنشاء الميادين، وإقامة المبانى والعمائر وإمداد القاهرة بالمياه وإضاءتها بالغاز، ولا يزال هذا التخطيط باقيًاحتى الآن بوسط القاهرة،شاهدًا على براعة مبارك وحسن تخطيطه،ثم عينه ناظرًاللمعارف والأشغال ثم عهد إليه بنظارة عموم الأوقاف، ومن أعمال مبارك إنشاؤه لمدرسة دار العلوم في 1872 وتأسيسه دار الكتب في 1870 ومجلة «روضة المدارس» وفى 1866أصدر الخديو قرارًا بتعيينه وكيلًا عامًا لديوان المدارس، مع بقائه ناظرًا على القناطر الخيرية، وأصدر لائحة لإصلاح التعليم عُرفت بلائحة رجب عام 1868 ثم ضم إليه الخديو ديوان الأشغال العمومية وإدارة السكك الحديدية، والإشراف على حفل افتتاح قناة السويس وكان آخر مناصبه نظارة المعارف واستقال منها في 1891 وتوفى «زى النهارده» في 14 نوفمبر 1893.