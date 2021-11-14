أخبار عاجلة

عون : نتطلع لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل -
«الصحة» تكشف استعداداتها لموجة الطقس السيئ بالمحافظات -
نبيلة مكرم: مرت علينا لحظات عصيبة بسبب أزمة العالقين ووفيات كورونا -
ضبط مواد مخدرة بـ 3.5 مليون جنيه بحوزة تشكيل عصابي في الإسماعيلية -
هند سعيد صالح تنتقد المدافعين عن مغنيي المهرجانات: «هو عند في هانى شاكر وخلاص؟» -
تعليق الدراسة في المدارس والمعاهد الأزهرية لسوء الأحوال الجوية غدا -
محافظ كفر الشيخ يكرم أسرة الشهداء والمصابين -
رفض فلسطيني ودولي للمساعي البريطانية ضد حماس -
الصحة: لقاح «فايزر» الوحيد المصرح للأطفال في سن 15 عامًا -
بريطانيا تسجل 40941 إصابة و150 وفاة جديدة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رضا عبدالعال يوجه رسالة لحسام البدري بسبب منتخب

Print
رضا عبدالعال يوجه رسالة لحسام البدري بسبب منتخب مصر رضا عبدالعال يوجه رسالة لحسام البدري بسبب منتخب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أن قرار رحيل الجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري كان قراراً خاطئا.

وقال عبدالعال في تصريحات لبرنامج «البريمو»: آداء تحت قيادة كارلوس كيروش لم يختلف عن الآداء تحت قيادة حسام البدري، بل أن الآداء أصبح أسوأ مع البرتغالي، رغم صدارة المجموعة السادسة«.

وأضاف: «المنتخب الوطني كان «تائها» أمام نظيره الأنجولي رغم تذيله المجموعة السادسة، إلا أن الفراعنة لم يقدمون الآداء المنتظر على مدار شوطي المباراة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: لقاح «فايزر» الوحيد المصرح للأطفال في سن 15 عامًا

الصحة: لقاح «فايزر» الوحيد المصرح للأطفال في سن 15 عامًا

أحمد رفعت يفوز بجائزة الأفضل في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز

أحمد رفعت يفوز بجائزة الأفضل في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز

«ليست بديلة عن اللقاحات».. مستشار الرئيس يعلن تصنيع أدوية كورونا في مصر

«ليست بديلة عن اللقاحات».. مستشار الرئيس يعلن تصنيع أدوية كورونا في مصر

«ربنا كرمنا».. مستشار الرئيس يعلن بشرى سارة بشأن نسب وفيات كورونا في مصر

«ربنا كرمنا».. مستشار الرئيس يعلن بشرى سارة بشأن نسب وفيات كورونا في مصر