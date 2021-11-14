★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أن قرار رحيل الجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري كان قراراً خاطئا.

وقال عبدالعال في تصريحات لبرنامج «البريمو»: آداء المنتخب تحت قيادة كارلوس كيروش لم يختلف عن الآداء تحت قيادة حسام البدري، بل أن الآداء أصبح أسوأ مع البرتغالي، رغم صدارة المجموعة السادسة«.

وأضاف: «المنتخب الوطني كان «تائها» أمام نظيره الأنجولي رغم تذيله المجموعة السادسة، إلا أن الفراعنة لم يقدمون الآداء المنتظر على مدار شوطي المباراة».