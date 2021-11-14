صابر الرباعى يسلطن جمهور الأوبرا .. وريهام عبدالحكيم تستعرض مهاراتها الغنائية

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ليلة مصرية تونسية جاءت ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حيث مرت الليلة الثالثة عشر من فعاليات دورته 30 لتحمل نماذج من الابداعات الغنائية في البلدين.

فعلى مسرح النافورة وجه النجم صابر الرباعى التحية للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا ثم استحوذ على وجدان الجمهور والتمع في تقديم مجموعة من الأعمال المميزة أداها بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو كريم فودة، كان منها ببساطة، ياعسل، ياللا، دلونة، مزيانة، جرحي ما شفي، عالطاير، عمري الجديد، اتحدي العالم التي غناها باللغتين العربية والفرنسية، ما تخافش مني، على نار، الله يحميك، عزة نفسي، سيدي منصور، برشا، المعطف، عز الحبايب، ياللي بجمالك، ضاقت بيك، خلص تارك إلى جانب ع اللي جري وبانوراما من أعمال ذكري.

قبله قدمت النجمة ريهام عبدالحكيم الشكر لوزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا، والقائمين على المهرجان، ثم استعرضت مهاراتها الغنائية، وامكانات صوتها، ونجحت في انتزاع الإعجاب وتغنت بوحياة عينيك، أيه هو ده، نسم علينا الهوا، الأسامي، حكايتي مع الزمان، زي العسل، حيرت قلبي معاك ومن اعمالها خاتم سليمان وفيها حاجة حلوة، كما عزفت الفرقة في بداية الحفل لحن أغنية أنساك.

كما قدم كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب تحت أشراف الفنان عبدالوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبدالستار، والدكتورة داليا حسنين عدد من مؤلفات الموسيقى العربية القديمة والمعاصرة.