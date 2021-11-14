مصطفي بكري يرد على زكريا بطرس: «العيب على الدولة التي تأويك»

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وصف النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، الإساءة التي وجهها زكريا بطرس للرسول صلي الله عليه وسلم، بأنها اتباع لسياسة فرق تسد.

وقال بكري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «المسيحيون منها براء، ورد قداسة البابا تواضروس الثاني عليه هو أبلغ رد، العيب ليس على هذا التافه زكريا بطرس، وإنما على الدولة التي تأويه، وهو عموما لم يسلم منه مسلم أو مسيحي.

وأضاف :«هذا شخص يسعي إلى إثارة الفتنة، ولكنه ينسي أننا شعب واحد، وأن سياسة أسياده (فرق تسد) لم تنجح في الماضي، ولن تنجح في الحاضر.»