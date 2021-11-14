أخبار عاجلة

ميسى يسجل هدفه الأول في الدوري الفرنسي ويقود باريس سان جيرمان لتعزيز صدارته -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
وزيرة الهجرة : علاقتي بشيخ الأزهر قوية وأخاطبه بـ«أبويا» -
الأرصاد : الشتاء لن يكن شديد البرودة وأشبه بالماضي -
ضبط حشيش وهيدرو بقيمة مليون و150 ألف جنيه بحوزة متهمين في كرموز -
أحمد رفعت يفوز بجائزة الأفضل في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز -
انطلاق أولى عروض مسرحية «حواديت الاراجوز» بقرية القايات بالمنيا ضمن «حياة كريمة» -
محمد صلاح يسجل في رباعية ليفربول بشباك أرسنال بالدوري الإنجليزي (فيديو) -
قبل أيام من افتتاح طريق الكباش: طيبة «بانوراما الجمال تتجسد فى أرض الملوك» -
"ابن جلوي" يستعرض استعدادات الرياض لاستضافة أسياد 2034 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مدرب أنجولا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي .. ويؤكد: الفريق الأحمر الأفضل في أفريقيا

Print
مدرب أنجولا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي .. ويؤكد: الفريق الأحمر الأفضل في أفريقيا مدرب أنجولا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي .. ويؤكد: الفريق الأحمر الأفضل في أفريقيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف بيدرو جونسالفيس المدير الفني لمنتخب أنجولا، عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي معه في الفترة الماضية، من أجل تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال بيدرو في تصريحات تليفزيونية، إنه سمع منذ فترة عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد معه، مشيرا إلى أن لم يكن هناك عرض رسمي له.

وأضاف : «النادي الأهلي أفضل فريق في القارة الإفريقية ومن أفضل الأندية حول العالم»، مشيرا إلى إن ما يقدمه الفريق الأحمر دائما مدهش من التتويج بالالقاب وتحقيق نتائج مميزة.

وتابع :«شرف لي ارتباط أسمى بتدريب النادي الأهلي، واي مدرب يتمنى تولي تدريب الأهلي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ميسى يسجل هدفه الأول في الدوري الفرنسي ويقود باريس سان جيرمان لتعزيز صدارته

ميسى يسجل هدفه الأول في الدوري الفرنسي ويقود باريس سان جيرمان لتعزيز صدارته

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

وزيرة الهجرة : علاقتي بشيخ الأزهر قوية وأخاطبه بـ«أبويا»

وزيرة الهجرة : علاقتي بشيخ الأزهر قوية وأخاطبه بـ«أبويا»

الأرصاد : الشتاء لن يكن شديد البرودة وأشبه بالماضي

الأرصاد : الشتاء لن يكن شديد البرودة وأشبه بالماضي