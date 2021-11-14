مدرب أنجولا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي .. ويؤكد: الفريق الأحمر الأفضل في أفريقيا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف بيدرو جونسالفيس المدير الفني لمنتخب أنجولا، عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي معه في الفترة الماضية، من أجل تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال بيدرو في تصريحات تليفزيونية، إنه سمع منذ فترة عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد معه، مشيرا إلى أن لم يكن هناك عرض رسمي له.

وأضاف : «النادي الأهلي أفضل فريق في القارة الإفريقية ومن أفضل الأندية حول العالم»، مشيرا إلى إن ما يقدمه الفريق الأحمر دائما مدهش من التتويج بالالقاب وتحقيق نتائج مميزة.

وتابع :«شرف لي ارتباط أسمى بتدريب النادي الأهلي، واي مدرب يتمنى تولي تدريب الأهلي».