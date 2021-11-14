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اتحاد الإذاعات الإسلامية يدين تصريحات زكريا بطرس في حق الرسول الكريم

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اتحاد الإذاعات الإسلامية يدين تصريحات زكريا بطرس في حق الرسول الكريم اتحاد الإذاعات الإسلامية يدين تصريحات زكريا بطرس في حق الرسول الكريم

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أدان إتحاد الإذاعات الإسلامية برئاسة الدكتور عمرو الليثي رئيس الاتحاد وأصدر بيانا جاء فيه، يدين اتحاد الإذاعات الإسلامية بشده ويستنكر التصريحات الغير مسؤولة التي صدرت من المدعو زكريا بطرس، في حق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والتي تسيء إلى جميع الأمة الإسلامية وتطعن في النبي الكريم الصادق الأمين.

وتابع البيان أن اتحاد الإذاعات الإسلامية يدعو كل الجهات إلى استنكار هذا السلوك الغير سوي الذي يطعن في الدين الإسلامي وفي الرسول الكريم، ومنع مثل هذا الشخص من الظهور في الإعلام واثاره النعرات الدينية والخلافات بين الناس.

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