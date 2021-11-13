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«حماس» تهنئ رئيس الوزراء العراقي بنجاته من محاولة الاغتيال

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«حماس» تهنئ رئيس الوزراء العراقي بنجاته من محاولة الاغتيال «حماس» تهنئ رئيس الوزراء العراقي بنجاته من محاولة الاغتيال

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هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية،اليوم السبت، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بنجاته من محاولة الاغتيال التي تعرض الأسبوع الماضي، جاء ذلك خلال اتصالا هاتفي مع الكاظمي.

وأبدى هنية، وفق بيان صادر عن الحركة، أمنيته للعراق أن ينعم بالأمن والاستقرار والوحدة، مؤكدا أن بغداد كانت ولا تزال تشكل عمقا استراتيجيا لقضية فلسطين، ومظلة حامية للشعب الفلسطيني في مسيرته نحو التحرير والعودة والاستقلال.

وكان قد أعلن الجيش العراقي الأسبوع الماضي، نجاة الكاظمي من محاولة «اغتيال» عبر هجوم على مقر إقامته بالمنطقة الخضراء في بغداد بـ3 طائرات مسيرة مفخخة.

المصرى اليوم

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