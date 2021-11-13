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في ذكرى عيد الجهاد.. «الوفد» يعرض فيلمًا تسجيليًا عن أحداث ثورتي 1919 و30 يونيو

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في ذكرى عيد الجهاد.. «الوفد» يعرض فيلمًا تسجيليًا عن أحداث ثورتي 1919 و30 يونيو في ذكرى عيد الجهاد.. «الوفد» يعرض فيلمًا تسجيليًا عن أحداث ثورتي 1919 و30 يونيو

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عرض حزب الوفد، السبت، فيلمًا تسجيليًا يحكي أحداث وإرهاصات ثورتي 1919 و30 يونيو، وذلك على هامش احتفالات الحزب بذكرى عيد الجهاد الوطني.

جاء ذلك خلال احتفالات الحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بذكرى عيد الجهاد الوطني.

واستعرض الفيلم تصاعد الأحداث في ثورتي 1919 كأعظم ثورات التاريخ الحديث، وكيف أثرت على مبادئ وثوابت الشعب المصري بمشاركة جميع أطيافه الذين اتحدوا خلف سعد زغلول ورفاقه من أجل الحصول على الاستقلال الوطني وردع سلطة الاحتلال بنضال وكفاح جميع فئات الشعب، الذي أجبر الاحتلال على الإفراج عن سعد زغلول ورفاقه والسماح لهم بالسفر إلى باريس لعرض القضية المصرية في مؤتمر الصلح.

كما استعرض الفيلم إرهاصات ثورة 30 يونيو وكيف اتحد المصريين للخلاص من جماعة الإخوان الإرهابية، مبينًا دور حزب الوفد الذي فتح مقاراته لجموع المصريين للوقوف في وجه الإرهاب الغاشم الذي أراد اختطاف إلى نفق مظلم، مثمنًا دور القوات المسلحة ورجال الشرطة في الوقوف إلى جوار الشعب وتلبية مطالبه بالخلاص من الإرهاب والإرهابيين فكان استرداد مصر يوم 30 يونيو.

وأشار الفيلم التسجيلي إلى جهود الدولة المصرية في إطار بناء الجمهورية الجديدة بمبادرات الصحة والتعليم والبناء والنمو والإصلاح الاقتصادي والتنموي، فضلًا عن جهود الدولة في التعامل مع وباء ، وتقديم العلاج إلى أكثر من 2 مليون مريض بالسكر، وعلاج 8 آلاف سيدة ثبت إصابتهم بسرطان الثدي، وتطوير قطاع التأمين الصحي، كما أطلقت مشروعات الإسكان البديل وسكن لكل المصريين والقضاء على العشوائيات الخطرة، لتبدأ الأيادي المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء طرق حديثة ليكون التقدم 90 مركزًا في مجال النقل والمواصلات، وتطوير قطاع هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق وتنفيذ 8 محاور جديدة على النيل، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة، وحل أزمة الكهرباء المزمنة ومشروعات الاستزراع السمكي وغيرها من المشروعات في القطاعات المختلفة.

المصرى اليوم

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