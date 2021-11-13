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أردوغان يلمح مجدداً إلى تنفيذ هجوم على أكراد في سوريا

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أردوغان يلمح مجدداً إلى تنفيذ هجوم على أكراد في سوريا أردوغان يلمح مجدداً إلى تنفيذ هجوم على أكراد في سوريا

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تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعزيز الخطوط الأمنية على الحدود الجنوبية لتركيا مع سوريا، في أحدث تلميح له إلى هجوم محتمل ضد القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة هناك، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء السبت.

وقال أردوغان الأحد، في تصريحات أدلى بها في جناق قلعة غربي البلاد إن «تركيا ستدافع عن حقوقها في بحر إيجه والبحر المتوسط وستبني قناة إسطنبول وستدمج خطوطها الأمنية عبر الحدود».

وبحسب بلومبرج، تهدف تركيا إلى الاستيلاء على أراض داخل سوريا التي مزقتها الحرب، عبر حدودها مباشرة، للسيطرة على منطقة يمكن استخدامها لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب.

وتنظر تركيا إلى وحدات حماية الشعب على أنها جماعة إرهابية تابعة لجماعة حزب العمال الكردستاني الانفصالية الكردية، التي يقاتلها الجيش التركي منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

ونشرت تركيا مئات الجنود الآخرين في شمال سوريا استعداداً لهجوم مع وقف التنفيذ منذ فترة طويلة ضد القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، حسبما قال مسؤولان لبلومبرج في أواخر أكتوبر، بعد أن أشار أردوغان إلى أنه يخطط لحملة جديدة في أعقاب موجة من الهجمات التي شنتها قوات وحدات حماية الشعب الكردية.

المصرى اليوم

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