البابا تواضروس يشهد حفل ختام مهرجان الأسرات الجامعية بأسقفية الشباب

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شهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حفل ختام الأنشطة المركزية للأسرات الجامعية التابع للأمانة العامة للأسرات الجامعية بأسقفية الشباب.

تضمن الحفل عدة فقرات من بينها كورال مجمع من عدة أسرات جامعية إلى جانب تقرير للخدمات المركزية وخدمة مهرجان الأسرات الجامعية لعامي 2020 و2021، واختُتم بكلمة للبابا ثم وزَّع الكؤوس والجوائز على الفائزين وكذلك شهادات التخرج لدفعتي إعداد الخدام وإعداد القادة لعام 2021 التابعين لخدمة الأسرات الجامعية.

حضر الحفل الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وحلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم.

ودعا البابا في كلمته الشباب إلى التمسك بالإيمان الذي به نغلب مغريات العالم.