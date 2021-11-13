بيان من «الهجرة» بشأن مواطن من الغربية توفي بالكويت

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في إطار التنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية وفي اطار تكامل الجهود بين الوزارات المختلفة تلبية لطلبات المواطنين، أعلنت وزارة الهجرة أنه تمت الاستجابة لطلب النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، بسرعة التواصل مع الجهات المعنية بشأن نقل جثمان مواطن توفي بالكويت، حيث نقلت النائبة الطلب للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتي قامت بدورها بالتواصل والتنسيق مع الجهات المسؤولة والمعنية بسفارة مصر بالكويت.

ونقلت النائبة لوزارة الهجرة طلب استغاثة ومساعدة من أسرة المواطن «م .ع .د»، مركز كفر الزيات، الذي توفي بالكويت، تتضمن شكوي من أسرة المتوفى وطلب سرعة إنهاء إجراءات تسفير الجثمان من صندوق الإعانة بالسفارة والمرافق، مع ذكر أن العامل فقير ليس له أحد بالكويت وكان لديه منع سفر بمديونيته 400 دينار، حيث قام المواطنون من الجالية بالتنسيق فيما بينهم وسداد المديونية حتي يتم يرفع اسمه من قائمة الممنوعين بالجوازات.

وعلى الفور تم تنسيق الجهود بين وزارتي الهجرة والخارجية، حيث قامت السفارة بالكويت بإنهاء الإجراءات اليوم في أول يوم عمل وتم الحجز على الرحلة المتجهة للقاهرة غدًا الأحد ورقمها 543.

وأكدت وزيرة الهجرة أهمية البروتوكول الموقع مع الرقابة المالية الخاص بوثيقة التأمين للمصريين بالخارج والتي تقدم حلًا لنقل الجثامين وتعويض عن الحوادث.

وأشارت الوزيرة إلى متابعة الوزارة موقف قانون الهجرة الذي يتضمن استراتيجية مستدامة خاص بالتأمين على المواطنين بالخارج ونقل الجثامين، حيث تم الانتهاء من كافة التعديلات المطلوبة وتنتظر الوزارة موافقة مجلس الوزراء للبت بشأنه والعرض على البرلمان لمناقشته واقراره بعد استيفاء المناقشات والعرض على كافة الجهات المعنية والمسؤولة.