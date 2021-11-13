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عاد نجم هوليوود توم كروز إلى استئناف نشاطه الفني بعد فترة من التوقف، لتصوير احدث أجزاء سلسلة «مهمة مستحيلة»، ولتحمل عودته صدمة غلى جمهوره ومحبيه.

لقطة من فيلم المهمة المستحيلة، بطولة توم كروز. - صورة أرشيفية

وشوهد توم كروز في دوكسفورد إيرفيلد في كامبريدج أثناء حضوره درسًا في الطيران قبل تصوير فيلم «المهمة المستحيلة 8» أمس الجمعة.

وظهر النجم، الذي شوهد في المطار عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، بعد أن صدم الجماهير بمظهره المتغير أثناء وجوده في مباراة في لوس أنجلوس ودودجرز.

توم كروز

وفي الشهر الماضي، بدا أن كروز لا يمكن التعرف عليه تقريبًا لبعض المعجبين، حيث استمتع بالمباراة الثانية من سلسلة دوريات الدوري الوطني في سان فرانسيسكو.

وتساءل بعض المعجبين عما إذا كان كروز قد وضع مواد مالئة في وجهه عندما علقوا على وجهه الذي بالكاد يمكن التعرف عليه، وسخر البعض من حقن توم كروز لوجهه بالـ«فيلر»، دون أن يعلق النجم على تلك الشائعات.

الممثل الأمريكي , توم كروز - صورة أرشيفية

يذكر ان نجم هوليوود توم كروز -59 عاما -سبق وأن حصل عدة مرات على لقب «أكثر الرجال جاذبية» منذ سطع نجمه وشهرته في هوليوود.

توم كروز - صورة أرشيفية

وأوردت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن توم كروز، الذي كان يصور«المهمة المستحيلة 7» في المملكة المتحدة هذا العام، بمظهره المعتاد دون أن يمتلأ وجهه بهذا الشكل، يتعلم الآن قيادة طائرة مقاتلة من الحرب العالمية الثانية استعدادًا لـ«المهمة المستحيلة 8».