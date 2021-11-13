تعرَّف على أول عقار روسي ضد كورونا بالحقن الوريدي

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سيتم توريده للمستشفيات بحلول نهاية العام

أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل دواء "أريبليفير"، كأول عقار مباشر محلي يُعطى بالحقن ضد عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

شركة "بروموميد" الروسية التي أنتجت الدواء، قالت في بيان: "تلقى أول عقار محلي مباشر مضاد للفيروسات يُعطى عن طريق الحقن الوريدي أريبليفير (فافيبيرافير) شهادة تسجيل، وسيتم توريده إلى المستشفيات في جميع المناطق بحلول نهاية العام".

وتفيد بيانات سجل المواد العقارية في روسيا بتسجيل "أريبليفير" يوم 12 نوفمبر 2021 مع السماح بإدخاله إلى السوق المحلي لمدة 5 سنوات.

وتم تصميم هذا العقار في مصنع "بيوخيميك" بمدينة سارانسك الروسية عام 2020، وبحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة تم رفع حجم إنتاج العقار حتى الآن إلى مستوى مليون وحدة شهرياً.