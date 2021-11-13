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سفير في ضيافة «حلم جميل» على العائم (صور)

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سفير السعودية في ضيافة «حلم جميل» على العائم (صور) سفير في ضيافة «حلم جميل» على العائم (صور)

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استقبل الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية بالقاهرة والذي شهد العرض المسرحى «حلم جميل» على المسرح العائم بالمنيل، العرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى بقيادة الفنان أيمن عزب، من إخراج إسلام إمام وذلك بحضور الدكتور سيد الأمام، الدكتور ياسر علام، والناقد أحمد خميس، والفنان أحمد حلاوة والفنان عمرو عبدالعزيز، وعدد من الإعلاميين وسط حضور جماهيري كبير .

عرض حلم جميل
عرض حلم جميل

وأشاد السفير السعودى بالعرض مؤكدا على أن العمل يليق بمصر رائدة الفن والثقافة وشعبها، والتي علمت العالم العربي الفنون والثقافة، كما وجه الشكر لجميع القائمين على العرض وخاصة إلى الفنان سامح حسين.

عرض حلم جميل

يذكر أن «حلم جميل» يقدم حاليا يوميا في الثامنة مساء على المسرح العائم الكبير، وهو عن رائعة «تشارلى شابلن» وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول في الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، وتتوالى الأحداث. العرض من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، رشا فؤاد، جلال هجرسي،ناجح نعيم، طارق راغب ،دراماتورج طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على،إستعراضات ضياء شفيق ،إضاءة أبوبكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.

المصرى اليوم

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