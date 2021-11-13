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بعد إصابته بفيروس كورونا.. هل يعود وائل جمعة مع بعثة للقاهرة؟

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بعد إصابته بفيروس كورونا.. هل يعود وائل جمعة مع بعثة المنتخب للقاهرة؟ بعد إصابته بفيروس كورونا.. هل يعود وائل جمعة مع بعثة للقاهرة؟

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تغادر بعثة الوطني لواندا في العاشرة من صباح اليوم السبت عائدة إلى برج العرب استعدادا للقاء الجابون الثلاثاء المقبل في ختام مباريات المجموعة السادسة التي تأهل عنها بالفعل للدور الأخير لتصفيات بعد تعادله 2-2 مع أنجولا.

وكان كارلوس كيروش وجهازه الفني قد قادوا مرانا للاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة عقب نهايتها في أرض الملعب، في حين أشار الدكتور محمد أبوالعلا طبيب الفريق أن جميع اصابات اللاعبين في مباراة اليوم سيتم اعادة الكشف عليها فور العودة للتأكد من سلامتهم ويأمل ألا تعيق أيا منهم عن المشاركة في المباراة المقبلة.

وطمأن طبيب الفريق عن حالة وائل جمعة مدير الفريق مؤكدًا أن المسحة الأخيرة جاءت نتيجتها سلبية وأن عدم تواجده في المباراة كان من باب الحرص وكإجراء احترازي وسوف يعود مع البعثة غدًا.

المصرى اليوم

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