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حارس الأهلي السابق: التحكيم الإفريقي «عار» علينا

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حارس الأهلي السابق: التحكيم الإفريقي «عار» علينا حارس الأهلي السابق: التحكيم الإفريقي «عار» علينا

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هاجم أحمد فوزي، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، الكونغولي نجامبو ندالا، حكم مباراة وانجولا، في تصفيات .

وانتهت مباراة مصر مع أنجولا، بالتعادل الإيجابي 2-2، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال أحمد فوزي، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الحكم الكونغولي، ظلم منتخب مصر في المباراة، فهناك ضربة جزاء لم تحتسب لأكرم توفيق، بالاضافة إلى أن ضربة الجزاء التي احتسبت للمنتخب الأنجولي مشكوك في صحتها».

وأضاف :«التحكيم في افريقيا عار، علينا، اصبح لدينا كل شيء جيد في افريقيا من لاعبين مميزين والملاعب التي تقام عليها المباريات، باستثناء التحكيم، الذي يحتاج إلى التطوير».

المصرى اليوم

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