حارس الأهلي السابق: التحكيم الإفريقي «عار» علينا

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هاجم أحمد فوزي، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، الكونغولي نجامبو ندالا، حكم مباراة مصر وانجولا، في تصفيات كأس العالم.

وانتهت مباراة مصر مع أنجولا، بالتعادل الإيجابي 2-2، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال أحمد فوزي، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الحكم الكونغولي، ظلم منتخب مصر في المباراة، فهناك ضربة جزاء لم تحتسب لأكرم توفيق، بالاضافة إلى أن ضربة الجزاء التي احتسبت للمنتخب الأنجولي مشكوك في صحتها».

وأضاف :«التحكيم في افريقيا عار، علينا، اصبح لدينا كل شيء جيد في افريقيا من لاعبين مميزين والملاعب التي تقام عليها المباريات، باستثناء التحكيم، الذي يحتاج إلى التطوير».