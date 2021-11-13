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نائب رئيس اللجنة المؤقتة بالزمالك: لا يوجد وقت للتجديد للاعبين

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نائب رئيس اللجنة المؤقتة بالزمالك: لا يوجد وقت للتجديد للاعبين نائب رئيس اللجنة المؤقتة بالزمالك: لا يوجد وقت للتجديد للاعبين

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أكد محمد الأتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة ، أنه لم يتم حسم تجديد التعاقد مع أي من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية.

وقال محمد الأتربي في تصريحات تليفزيونية :«هناك 8 لاعبين ستنتهي عقودهم في نهاية الموسم، لا بد أن نجدد لهم قبل يناير المقبل، ومن حقهم أن يوقعوا لنادي آخر، ولكن هؤلاء اللاعبين لديهم انتماء لنادي الزمالك».

وأضاف :«اللجنة الحالية ستتنهي مدتها بعد 8 أو 9 أيام ولا يوجد وقت للتجديد لهم، بعد ذلك سيتبقى شهر ونصف على الانتخابات لكي نجدد لهم».

وعن التجديد لأشرف بن شرقي واللاعبين المصريين، قال: «المفاوضات جارية مع بن شرقي على تجديد تعاقده ومصلحة الزمالك هي الأساس، ووارد في الثمانية أيام المتبقية للمجلس يكون هناك تجديد لبعض اللاعيبن».

المصرى اليوم

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