نائب رئيس اللجنة المؤقتة بالزمالك: لا يوجد وقت للتجديد للاعبين

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أكد محمد الأتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أنه لم يتم حسم تجديد التعاقد مع أي من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية.

وقال محمد الأتربي في تصريحات تليفزيونية :«هناك 8 لاعبين ستنتهي عقودهم في نهاية الموسم، لا بد أن نجدد لهم قبل يناير المقبل، ومن حقهم أن يوقعوا لنادي آخر، ولكن هؤلاء اللاعبين لديهم انتماء لنادي الزمالك».

وأضاف :«اللجنة الحالية ستتنهي مدتها بعد 8 أو 9 أيام ولا يوجد وقت للتجديد لهم، بعد ذلك سيتبقى شهر ونصف على الانتخابات لكي نجدد لهم».

وعن التجديد لأشرف بن شرقي واللاعبين المصريين، قال: «المفاوضات جارية مع بن شرقي على تجديد تعاقده ومصلحة الزمالك هي الأساس، ووارد في الثمانية أيام المتبقية للمجلس يكون هناك تجديد لبعض اللاعيبن».