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وزير الزراعة: نعاني الفقر المائي والدولة أنشأت محطات معالجة لزيادة الرقعة الزراعية

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وزير الزراعة: نعاني الفقر المائي والدولة أنشأت محطات معالجة لزيادة الرقعة الزراعية وزير الزراعة: نعاني الفقر المائي والدولة أنشأت محطات معالجة لزيادة الرقعة الزراعية

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قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تنفق المليارات في التوسع الأفقي للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعة، سواء الأرض أو المياه، وزيادة الرقعة الزراعية.

وأضاف السيد القصير خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن مشرع تنمية شمال ووسط سيناء سيضيف إلى الرقعة الزراعية أكثر من 500 ألف فدان فضلا عن مشروع الدلتا الجديدة الذي سيضيف أكثر من مليون فدان صافي أراضي زراعية.

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروع توشكى سيضيف أكثر من 500 ألف فدان أراضي زراعية، إضافة إلى الكثير من المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة في شرق العوينات والوادي الجديد، التي تستهدف إضافة مساحة جديدة إلى الأراضي الزراعية حوالي 4 ملايين فدان خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأردف السيد القصير أن الدولة المصرية تعاني من الفقر المائي، لذا بحثت عن مصادر متعددة لاستخدام المياه من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، موضحا أن الدولة أنشأت محطات معالجة مياه الصرف الزراعي في المحسنة التي حصلت على أفضل مشروع في العالم عام 2019، كما أنشأت محطة بحر البقر التي تعتبر أكبر مشروع لمعالجة المياه في العالم.

المصرى اليوم

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