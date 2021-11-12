«قومى المرأة» يشارك فى فاعليات Yes Yoga Day لمكافحة العنف ضد النساء

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شارك المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات النسخة الثانية من يوم «Yes Yoga Day» تحت عنوان «سكون: بداية مصير جديد» والذي يقام تحت رعاية المجلس ووزارة التضامن الاجتماعي، وينظمه كل من بنك الإسكندرية من خلال مبادرته لتمكين المرأة «غالية» ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، الذي يهدف لمكافحة العنف ضد المرأة بشكل عام.

شارك المجلس القومي للمرأة على هامش الفعالية بمعرض لعرض منتجات السيدات، حيث تم عرض منتجات متنوعة لـ١١ سيدة من قاعدة بيانات رائدات الأعمال لدى المجلس.

من جانبها صرحت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بأن العنف ضد المرأة مشكلة مجتمعية خطيرة تحدث على المستوى العالمي وفي كافة المجتمعات، مشيرة إلى أنه في سبيل مواجهة هذا العنف بكافة اشكاله من الضروري العمل على توحيد كافة الجهود وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية، والتأكد من اتخاذ كافة السبل اللازمة لمنع تعرض المزيد من النساء والفتيات للعنف، مع العمل على توعية أفراد المجتمع من خلال الأنشطة والفعاليات والحملات المتنوعة بخطورة هذه القضية والآثار السلبية المترتبة عليها، سواء على المرأة أو أفراد أسرتها .

وأشارت الدكتورة مايا إلى أن أحد أهم الملفات التي يعمل عليها المجلس في الوقت الحالي هو ملف مناهضة العنف ضد المرأة وملف التمكين الاقتصادي للمرأة وذلك في ضوء استراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠، مؤكدة ان التمكين الاقتصادي للمرأة هو من أهم السبل لمساعدة المرأة على مواجهة العنف ضدها، مشيرة إلى أن المجلس مهتم بمساعدة الفتيات والنساء على اكتساب المزيد من المهارات تساعدهن على إيجاد فرصة عمل وتدريبهن على كيفية إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومساعدتهن على تطوير المنتجات والحرف التراثية، والتعرف على متطلبات السوق، مما يدعم وصول السيدة إلى أن تصبح رائدة أعمال مسؤولة عن عملها الخاص، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة يتعاون مع بنك الإسكندرية في تنفيذ مبادرة «غالية» التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة بدأ في تنفيذ مشروع «التمكين الاقتصادي والتوعية للمرأة الوافدة والمرأة المصرية» في 2017 والذى ينفذه بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة – المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق شؤون اللاجئين- والحكومة اليابانية، ويعد المشروع نموذجا ناجحاً ويحتذى به في دمج المرأة الوافدة في أنشطة المجتمع، حيث يقوم المجلس القومى للمرأة بفتح أبوابه لتنمية مهارات المرأة المصرية والوافدة ومساعدتها على إقامة مشروعات صغيرة، والتي تدر عليها دخلا يحسن من مستوى المعيشة ويوفر لها ولأسرتها حياة كريمة.

جدير بالذكر أنه تم توزيع على الضيوف كمامات من إنتاج السيدات اللاتي شاركن في الدورات التدريبية التي نظمها المجلس لصنع الكمامات .