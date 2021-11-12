أمطار غزيرة تصل لحد السيول .. حالة الطقس من غد السبت إلى الخميس 18 نوفمبر

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من غداً السبت 13 نوفمبر إلى الخميس 18 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره حتى الصباح الباكر على كل الأنحاء.

وفيما يلي حالة وأخبار الطقس خلال الأيام القادمة:

- يوم السبت: تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5-7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (مطروح- السلوم) على فترات متقطعة 30% تقريباُ، وتكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً على جنوب سيناء وأقصى جنوب الصعيد (نويبع- سانت كاترين- الاقصر- اسوان- ابوسمبل) على فترات متقطعة 40%-50% تقريباً، وتكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل إلى حد السيول (حلايب- شلاتين- مرسى علم والطرق المؤدية منها إلى جنوب الصعيد) على فترات متقطعة60 % .

وهناك نشاط للرياح على مناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

- يوم الأحد: تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5-7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر على فترات متقطعة 30% تقريباً.

- يوم الاثنين: تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5-7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً السبت 13 نوفمبر إلى الخميس 18 نوفمبر 2021

- السبت 13 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 28 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 20 درجة.

- الأحد 14 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 20 درجة.

- الاثنين 15 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 28 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 20 درجة.

- الثلاثاء 16 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 28 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 30 درجة والصغرى 20 درجة.

- الأربعاء 17 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 20 درجة.

- الخميس 18 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 25 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 20 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً السبت 13 نوفمبر إلى الخميس 18 نوفمبر 2021.