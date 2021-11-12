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الجابون تهزم ليبيا بهدف أوباميانج.. ومنتخب يكفيه التعادل أمام أنجولا

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الجابون تهزم ليبيا بهدف أوباميانج.. ومنتخب مصر يكفيه التعادل أمام أنجولا الجابون تهزم ليبيا بهدف أوباميانج.. ومنتخب يكفيه التعادل أمام أنجولا

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حقق منتخب الجابون الأول لكرة القدم فوزًا مهمًا على حساب نظيره ليبيا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الجمعة 12-11-2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

سجل هدف الجابون نجم أرسنال الإنجليزي بيير ايمريك اوباميانج من ركلة جزاء في الدقيقة 54، من المباراة التي جمعتهما على استاد فرانسفيل بالجابون.

رفع منتخب الجابون رصيده إلى النقطة 7 ليحتل وصافة المجموعة خلف منتخب بـ 10 نقاط قبل مواجهة أنجولا اليوم، فيما تجمد رصيد ليبيا عند النقطة 6 ليهبط إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة، ويتذيل المجموعة منتخب أنجولا برصيد 3 نقاط.

بهذه النتيجة يحتاج منتخب مصر إلى نقطة واحدة خلال مباراتيه القادمتين أمام أنجولا اليوم، والجابون يوم الثلاثاء المقبل لضمان صدارة المجموعة والتأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

المصرى اليوم

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