منها دولة أقريقية.. الصحة العالمية تكشف عن هوية بلدين لم تَبدآن التلقيح ضد كورونا

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استعرضت منظمة الصحة العالمية أخر التطورات بشأن أزمة لقاحات كورونا حول العالم، مشيرة إلى أنها تسعى للوصول إلى تلقيح 40% من سكان كل بلد، بحلول نهاية العام.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس أن برنامج كوفاكس قام بشحن ما يقرب من 500 مليون لقاح إلى 144 دولة.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن جميع البلدان بدأت في التطعيم باستثناء دولتين هما إريتريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية).

وشدد على أن الغالبية العظمى من البلدان على استعداد لتلقي القاح، لكنها بحاجة إلى الجرعات.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 27000 حالة وفاة من أوروبا، الأمر الذي يشكل أكثر من نصف جميع وفيات كورونا على مستوى العالم الأسبوع الماضي.

وقال جيبرييسوس :أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من مليوني حالة إصابة بفيروس كورونا في أوروبا الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد تم الإبلاغ عنه في أسبوع واحد في تلك المنطقة منذ بدء الوباء.

وأنبه إلى أن «اللقاحات وحدها لن تقضي على الوباء، لكن لا يمكننا إنهاء الوباء ما لم نحل أزمة اللقاحات العالمية».

وذكر أنه «للوصول إلى هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تطعيم 40٪ من سكان كل بلد بحلول نهاية هذا العام، نحتاج إلى 550 مليون جرعة إضافية الامر الذي يعادل إنتاج حوالي 10 أيام»