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وزير الزراعة: القطاع يستوعب 25% من العمالة ويسهم بـ 15% من الإنتاج المحلي ()

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وزير الزراعة: القطاع يستوعب 25% من العمالة ويسهم بـ 15% من الإنتاج المحلي (فيديو) وزير الزراعة: القطاع يستوعب 25% من العمالة ويسهم بـ 15% من الإنتاج المحلي ()

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قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعي يستوعب 25% من العمالة ويشارك بنسبة 15% من إجمالي الناتج المحلي.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قطاع الزراعة خلال أزمة احتل اهتمام كل اقتصاديات الدول في العالم خاصة أن هذا القطاع يتميز بقدرته ومرونته العالية على تحمل الصدمات.

وكشف السيد القصير أن القطاع الزراعي مهم للغاية لتوفير الاحتياجات الغذائية للشعوب ومسئول عن الأمن الغذائي الذي يعد من ضمن الأمن القومي، موضحا أن قطاع الزراعة يساهم في الناتج القومي بأكثر من 15% ويساهم في الصادرات السلعة المصرية بأكثر من 17% والمستهدف 25% في المرحلة المقبلة.

أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن القطاع المصري شهد خلال السنوات السبع الماضية نهضة غير مسبوقة ودعم من القيادة السياسية ليس لها مثيل وشهد إنشاء 320 مشروع وانفق عليها مليارات الجنيهات.

المصرى اليوم

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