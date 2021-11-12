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أكد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، على أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، بالعاصمة الفرنسية باريس، مشيرًا إلى أنها محاولة جديدة لتحقيق السلام في ليبيا.

وأضاف مهني، في بيان له اليوم الجمعة، أنه منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد وهو يحرص دائمًا على ضرورة إنهاء الأزمة الليبية وإجراء تسوية سياسية، بالإضافة إلى استكمال المسار السياسي وصولا إلى إعادة الإعمار التي أعلنت عنها الدولة المصرية منذ شهور عده.

و تابع أن الرئيس السيسي حريص على ألا تكون أرض ليبيا مسرحًا لصراعات إقليمية، أو قوى خارجية تحاول أن تستفيد من حالة الضعف التي تمر بها البلاد، ويأتي كل ذلك بدون التدخل في وحدة والشئون الداخلية للدولة ليبيا الشقيقة، ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على الامن القومي للدولة المصرية .

وأشار إلى أن مشاركة الدولة المصرية في هذا المؤتمر والمحفل الدولي يعكس الثقل الدولى لمصر في مختلف القضايا الإقليمة والدولية، فضلا عن دروها المحوري والقوي في المنطقة، لدعم الدول العربية الشقيقة.