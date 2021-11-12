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حزب المؤتمر: اختيار لاستضافة مؤتمر تغير المناخ المقبل تأكيد على مكانتها في المنطقة

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حزب المؤتمر: اختيار مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ المقبل تأكيد على مكانتها في المنطقة حزب المؤتمر: اختيار لاستضافة مؤتمر تغير المناخ المقبل تأكيد على مكانتها في المنطقة

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قال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، إن إختيار لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقبل «كوب 27»، جاء لتكليل جهود القيادة السياسية المصرية وتأكيد على دورها الدولي الفعال والهام .

وأضاف في بيان له اليوم، أن الاستراتيجية الوطنية التي أعددتها مصر لتغير المناخ 2050، ستعزز عمل المناخ الدولي للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، تحقيقاً لمصالح شعوب دول العالم، وأيضا الحفاظ على ما تقدمة مصر دائما من خدمات لصالح دول العالم والمنطقة العربية، كما يعكس المكانة التي تتمتع بها مصر في المحافل الدولية.

وأكد أن استضافة مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم «كوب 27» هو إنجاز جديد يضاف لحصيلة الإنجازات التي حققتها مصر مؤخراً على كافة المستويات ونجاح مبادراتها وإيفائها بالتعهدات في هذا الصدد وحرصها على التعامل مع قضية المناخ بجدية ومواجهة تغير المناخ باعتباره أمر حتمي.

يذكر أن مصر ستستضيف رسميا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ في 2022، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو المنعقد حاليا.

و كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اعربت في كلمتها بمؤتمر جلاسكو نيابة عن المصرية، عن تقديرها لجميع الوفود خاصة الأطراف الأفريقية على ثقتهم ودعمهم لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف القادم، وجمع جهود العالم لمواجهة تحدي تغير المناخ، الذي لا يفرق في تأثيراته بين الدول، ويتطلب إجراءات متعددة الأطراف نشطة وديناميكية وتعاونية بين الجميع.

المصرى اليوم

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