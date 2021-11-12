مصرع شخص وإصابة ٨ آخرين فى تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي في قنا

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لقى شخص مصرعه وأصيب ٨ آخرين، اليوم الجمعة، أثر وقوع تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الطويرات التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق قرية الطويرات بمركز قنا.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع كلا من علي إبراهيم أحمد حنفي، 50 عامًا، وإصابة سامية أحمد حسن، 19 عامًا، وأميرة سامح حسان، 20 عامًا، واحمد حسن أحمد، 55عامًا، وزرينا فريد فوزي، 25 عامًا، ومارينا وفقي عزيز، 31 عامًا، وكرلس فريد شوقي، 31 عامًا، ورضيعته مارينا كرلس، عامين، ومارينا نبيل وليم، 30 عامًا.

فتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام و تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.