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شاكيري: سنواجه إيطاليا لتعويض خسارتنا فى «يورو»

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شاكيري: سنواجه إيطاليا لتعويض خسارتنا فى «يورو» شاكيري: سنواجه إيطاليا لتعويض خسارتنا فى «يورو»

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أكد شيردان شاكيري نجم منتخب سويسرا، على أن منتخب بلاده سيخوض مباراة إيطاليا من أجل استعادة بعض الفخر الذي فقدوه في آخر مواجهة جمعتهما، عندما فاز الإيطالى بنتيجة 3-0 في بطولة يورو 2020.

وقال شاكيري في تصريحاته إعلامية، قبل المباراة المقررة اليوم على ملعب سان سيرو، عند العاشرة مساء: «أنا هنا بإحساس مختلف وأكثر إيجابية من الوقت الذي لعبنا فيه باليورو على ملعب الأوليمبيكو في يونيو الماضي، إنه موسم جديد ومدرب جديد، نتفاءل بالمستقبل ونريد إظهار ردة فعل مقارنة بمباراة يونيو، وأن نستعيد بعض الفخر الذي فقدناه في تلك المباراة، هذه هي مباراة العام بالنسبة لنا وسيكون الفوز مثيرا، من الواضح أن إيطاليا هي المرشح الأوفر حظا ولديهم جودة غير عادية لكننا نتوقع مباراة رائعة».

وأضاف: «لدينا بعض الإصابات، هذه هي كرة القدم والإصابات جزء منها، إنها فرصة للاعبين الآخرين للتقدم وإثبات ما يمكنهم فعله، إيطاليا لديها مشكلة مماثلة، علينا أن نبذل قصارى جهدنا في ظل هذه الظروف، الهدف هو الفوز على إيطاليا، لذلك نحن لا نأتي إلى هنا لكي ندافع، لكن لإثارة غضب خصومنا بتكتيكات جيدة».

المصرى اليوم

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