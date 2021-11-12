★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعرضت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لصدمة جديدة بعد الأزمات الكثيرة التي تعرض لها النادى خلال الفترة الماضية.

وتلقى مسؤولو الزمالك خطابا من اتحاد الكرة يفيد بتغريم النادي لصالح محمد ناصف وعلي فتحي، لاعبا الفريق السابقين.

وتقدم محمد ناصف وعلي فتحي بشكوى رسمية ضد الزمالك منذ فترة لعدم الحصول على مستحقاتهما المتأخرة عقب رحيلهما عن القلعة البيضاء.

وقال اتحاد الكرة في خطابه ان محمد ناصف يستحق الحصول على ما يقرب من 900 ألف جنيه، فيما يحق لعلي فتحي الحصول على مبلغ ما يقرب من 600 ألف جنيه.