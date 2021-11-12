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ألفيس أولى صفقات الدعم فى برشلونة ومفاجأة فى الصفقة

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ألفيس أولى صفقات الدعم فى برشلونة ومفاجأة فى الصفقة ألفيس أولى صفقات الدعم فى برشلونة ومفاجأة فى الصفقة

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كشف صحيفة «سبورت» الإسبانية والمقربة من فريق برشلونة، عن اقتراب داني ألفيس، من العودة إلى فريقه السابق برشلونة، تحت قيادة زميله في الماضي تشافي هيرنانديز.

وقالت الصحيفة الكتالونية، إن برشلونة يقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على انتقال الظهير الأيمن إلى صفوفه، وأضافت أن ألفيس يريد دعم برشلونة الذي يعاني من ضائقة مالية، ليوافق على صفقة انتقال مجانية بعد مغادرة ساو باولو في سبتمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة، أن ألفيس لا يمانع الحصول على مبلغ رمزي في الأسبوع قدره يورو واحد فقط، لكن الصحيفة أشارت إلى أن هذه الخطوة، لم تلق في البداية موافقة مسئولي الليجا، الذين لم يصدقوا راتب ألفيس، قبل أن يتراجعوا عن ذلك.

ويرغب تشافي في دعم مركز الظهير الأيمن الذي يلعب فيه سرجينيو دست، لكنه يحتاج للاعب آخر يمتلك الخبرة ويمتاز بالتغطية المميزة والتقدم للأمام، مثل ألفيس.

ولن يتمكن ألفيس في عمره الحالي والذى يبلغ 38 عاما، من خوض كل المباريات، لكن يمكن الاعتماد عليه في بعض المباريات المهمة.

وانتقل الفيس إلى برشلونة عام 2008، من صفوف إشبيلية، وظل مع الفريق الكتالونى لمدة 8 مواسم حتى 2016، ثم رحل إلى يوفنتوس لموسم واحد، ثم باريس سان جيرمان لموسمين من 2017 وحتى 2019، ليقرر بعدها العودة إلى بلاده واللعب لساو باولو.

المصرى اليوم

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